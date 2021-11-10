لبنان

ما جديد ملف البطاقة التمويلية؟

Lebanon 24
10-11-2021 | 03:47
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، مراحل تنفيذ البطاقة التمويلية وبرامج الخدمات الإجتماعية التي تقدمها الوزارة.
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