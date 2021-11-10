ميقاتي بعد لقائه عودة: مع إبقاء ملف انفجار المرفأ بيد البيطار ولا نتدخل بعمل القضاء

زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مطرانية بيروت للروم الارثوذكس قبل طهر اليوم حيث التقى المتروبوليت الياس عودة بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي والنائب نقولا نحاس.

اثر اللقاء اعلن الرئيس ميقاتي:" سعدت بلقاء صاحب السيادة المطران الياس عودة الذي نقل لي هواجسه المتعلقة بالاوضاع المعيشية والتربوية والصحية التي يعيشها كل لبناني، وهو يشعر بها اكثر لقربه من الناس التي تأتي وتشكو همومها له .

اطلعت صاحب السيادة على الخطوات التي تقوم بها الحكومة وهو يعرف بان لا عصا سحرية، ولكن علينا أن نكون الى جانب المواطن ونشعر بهمه ونسعى لازالة الثقل الكبير عن كاهله خصوصا في القضايا المعيشية.

اضاف: تحدثنا في تداعيات انفجار ٤ أب وما اصاب هذه المنطقة بالذات ،وحتى الآن لم تأت الحلول المطلوبة. اعلمت صاحب السيادة عن إطلاق مبادرة غدا بعد الظهر من السراي الحكومي تحت عنوان "B5"، وبإذن الله ستعود بيروت ساحة للاعمال وهذه المبادرة محصورة بالمناطق التي تضررت في ٤ آب، ويقوم بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهدفها إعطاء المساعدات اللازمة للمؤسسات التجارية لتعود لسير عملها الطبيعي.

وقال؛" أسعى يا عبدي لسعى معك". ان شاء الله نكون بعد هذه الزيارة التي استلهمنا منها نفحة إيمانية ان نصل لنرضي ربنا والناس وضميرنا.

اضاف: وتطرق صاحب السيادة انه بعد حادثة ٤ آب التي اوقعت ٢٠٠ قتيل و٦٠٠٠٠ جريح وأضرار كبيرة لا ملجأ لنا سوى القضاء السليم الذي يجب أن يأخذ دوره بطريقة عادلة وتتبعه قوانين موحدة ونتمكن على الوصول الى نتيجة مع المحافظة على الدستور الذي هو فوق كل القوانين .

سئل: هل انت اليوم مع بقاء الملف في يد القاضي بيطار اجاب: نحن مع بقاء الملف في يده ولا نتدخل في القضاء