مروج مخدرات في قبضة "الامن"

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:نتيجة عمليات رصد ومتابعة مكثّفة لعصابات ترويج المخدّرات، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 4-11-2021، من توقيف شخص بجرم الترويج، في زغرتا، ويدعى:س. ب. (من مواليد عام 1977، لبناني)ضُبط بحوزته /73/غ. من مادّة الكوكايين مقسمة داخل مظاريف ومعدة للترويج.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.