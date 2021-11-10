تنكروا بزيّ نسائي وقاموا بفعلتهم في طرابلس!

‎تعرض باتيسري patisserie la Madeleine للسرقة فجر اليوم حيث اقدم مجهولون متنكرين بزي نسائي بالدخول الى المحل الواقع في محلة شارع نقابة الاطباء في طرابلس، وفق مندوبة لبنان 24.‎وعمدوا على سرقة خزنة تحتوي على مبلغ من المال ليفروا بعدها الى جهه مجهولة.‎وقد حضرت القوى الامنية الى المكان و فتحت تحقيق بالحادثة فيما العمل جاري على رفع البصمات من قبل الادلة الجنائية لتحديد هوية السارقين.