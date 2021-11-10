لبنان

تنكروا بزيّ نسائي وقاموا بفعلتهم في طرابلس!

Lebanon 24
10-11-2021 | 04:16
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‎تعرض باتيسري patisserie la Madeleine للسرقة فجر اليوم حيث اقدم مجهولون متنكرين بزي نسائي بالدخول الى المحل الواقع في محلة شارع نقابة الاطباء في طرابلس، وفق مندوبة لبنان 24.

‎وعمدوا على سرقة خزنة تحتوي على مبلغ من المال ليفروا بعدها الى جهه مجهولة.

‎وقد حضرت القوى الامنية الى المكان و فتحت تحقيق بالحادثة فيما العمل جاري على رفع البصمات من قبل الادلة الجنائية لتحديد هوية السارقين.
 
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