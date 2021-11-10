وزير الثقافة إلى باريس

غادر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بيروت اليوم الأربعاء متوجها الى باريس على رأس وفد رسمي لتمثيل لبنان في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الـ41 المنعقد في العاصمة الفرنسية.وسيلقي الوزير المرتضى كلمة لبنان يوم غد الخميس، في حضور وزراء الثقافة للدول الاعضاء في المنظمة، كما سيجري لقاءات مع عدد من الشخصيات والفاعليات والهيئات المعنية بالشأن الثقافي.