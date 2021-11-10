لبنان

"مؤشر خطر جدا"... الطبابة في لبنان للاغنياء فقط !

Lebanon 24
10-11-2021 | 04:36
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شدد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على أنه لم يعد بإمكان المواطن اللبناني العادي الدخول الى المستشفى وتحمل كلفة الطبابة، لافتا الى أن الفروقات التي يتكبدها المريض لدى دخوله المستشفى تمنعه من دخول المستشفى.

وأشار الى أن نسبة الإشغال في المستشفيات هي 50 % عما كانت عليه من قبل، وهذا مؤشر خطر جدا.

ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى أن هناك أشخاصا تتوفى في منازلها لعدم تمكنها من دخول المستشفى.

وأوضح هارون أن القطاع الاستشفائي يعاني من مجموعة أزمات عديدة إنصبت عليه، قائلا: "نحاول قدر الإمكان تمرير الوقت، ولكن لا يمكننا تمرير الوقت لسنة وسنتين خصوصا في ظل ظروف صحية كانت قاسية".

وقال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة: "نحن بحاجة الى دعم خارجي للقطاع الاستشفائي، ومن دونه لن نتمكن من الاستمرار".
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