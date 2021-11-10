وزير الشؤون الاجتماعية زار كاريتاس واطلع على اعمالها ونشاطاتها

زار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار المركز الرئيسي لرابطة كاريتاس لبنان في سن الفيل، حيث كان في استقباله رئيس الرابطة الأب ميشال عبود ونائب الرئيس الدكتور نيقولا حجار، المدير التنفيذي جيلبير زوين ومدراء الاقسام.واطلع الوزير الحجار على أعمال ونشاطات كاريتاس ، وأثنى على "الجهود المبذولة لتلبية حاجات المواطن خصوصا في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها البلد".بدوره، شكر الأب عبود للوزير الحجار زيارته وأطلعه على تحديات هذه المرحلة، آملا الوصول الى" تعاون دقيق بين رابطة كاريتاس ومختلف الجمعيات المحلية، وأيضا بين كاريتاس ووزارة الشؤون الاجتماعية ووضع كل الامكانات لإنجاح هذا التعاون في سبيل الخدمة".وبعد جولة على مكاتب الرابطة لبى الوزير الحجار دعوة الأب عبود إلى مأدبة الغداء.