هذا ما طلبه وهاب من القيادة الكويتية!

لفت رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، عبر تويتر الى ان " عندما إجتاح صدام الكويت وقف كل لبنان الى جانب الكويت وتضامن مع شعبه وبقي لبنان على موقفه المحب للكويت قيادة وشعباً لذا نتمنى القيادة الكويتية إعادة النظر بقرارها كما نراهن على أن لا يلحق الظلم بكل اللبنانيين نتيجة ما يجري".



