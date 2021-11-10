فرنجية: قدمنا قانوناً يساعد وزارة الطاقة والحكومة لتأمين الكهرباء 24 على 24

قال النائب طوني فرنجية "قدمنا قانوناً منبثقاً من خطط الكهرباء التي مرت في الوزارات، وهو يساعد وزارة الطاقة والحكومة لتأمين الكهرباء 24 على 24 خلال سنتين".

وأشار فرنجية في مؤتمر صحافي من مجلس النواب إلى أن "مشروع القانون "الطاقة من الناس للناس" ينص على تأمين البنى التحتية الأساسية لأي خطة كهرباء مستقبلية، ويوظف الأموال ضمن خطة مستدامة للكهرباء بدل هدرها في سياسات دعم فاشلة".

وأكد أن "الخطة ستوفّر على ميزان المدفوعات أكثر من 5 مليون دولار يومياً وأكثر من مليارين سنوياً". وأضاف: "نسعى لبناء معامل من أموال المودعين ليصبحوا هم المالكين لهذه المعامل ومن خلالها سيستعيدون أموالهم من اللولار إلى الدولار".