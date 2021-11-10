لبنان

بعد معلومات عن توقف شركات النفط تسليم البنزين.. هذا ما أعلنه البراكس عن ازمة المحروقات

Lebanon 24
10-11-2021 | 05:52
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نفى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، ما يتم تداوله عن ان شركات النفط توقفت عن تسليم مادة البنزين الى المحطات، بعد قرار مصرف لبنان بوجوب تأمين 10% من الفريش دولار للمحروقات.
 
وقال البراكس: "لا يوجد قرار عند الشركات بعدم تسليم المحروقات للمحطات اليوم، وليس من المفروض ان يصدر هكذا قرار، لأن الـ 10% التي طلبها مصرف لبنان من الشركات تم احتسابها من قبل وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط في جدول تركيب الاسعار على اساس 21000 ليرة لبنانية و الـ 90% الباقية تم احتسابها على سعر 19000 ليرة. لذلك وبالتواصل مع الشركات ليس هناك من قرار بعدم تسليم البنزين، وستستمر هذه الشركات  بتأمينه الى المحطات بالليرة اللبنانية".
 
واكد انه "حتى الان لا يوجد اي مشكلة في التسليم"، متمنيا "ان يستمر هذا الامر في المستقبل وان نتفادى الازمات طالما وزارة الطاقة تحتسب نسبة الدولار في الجدول وفقا لسعر الصرف الحر، والشركات "واصلها حقها"، ولا اعتقد اننا سنكون في أزمة".

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