وزير الاقتصاد استقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان أوليفير دو شوتر، وجرى البحث في العديد من المواضيع، وخصوصاً على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والامن الغذائي وغلاء المعيشة والتحديات الناجمة عن الارتفاع في اسعار السلع.وشدد سلام على أن مسار الخروج من الازمة موجع لكن علينا المباشرة الآن أو أبداً وعند كل أزمة هناك فرصة وعلى الرغم من أن الحلول تكون موجعة في الازمات إلا أنها باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى. ولفت الى أن الاجراءات التي سنتخذها عليها أن تعكس أننا بحال طوارئ فتكون الخطة الانقاذية خطة طارئة وليست مجرد خطة نهوض.