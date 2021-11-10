لبنان

اشكال فردي في حلبا

Lebanon 24
10-11-2021 | 05:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي بين عنصر من قوى الأمن الداخلي وسائق باص لنقل الركاب في ساحة حلبا في عكار، ما دفع الأهالي الى التدخل لحل الاشكال وتطويقه.
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حلبا

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