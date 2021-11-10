اشكال فردي في حلبا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي بين عنصر من قوى الأمن الداخلي وسائق باص لنقل الركاب في ساحة حلبا في عكار، ما دفع الأهالي الى التدخل لحل الاشكال وتطويقه.