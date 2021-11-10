لبنان

اتحاد نقابات المصالح المستقلة: لتصحيح الرواتب

Lebanon 24
10-11-2021 | 06:10
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إجتمع المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة بتاريخ وطلب من الحكومة "تصحيح الرواتب للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة". 
كذلك حدد عددا من المطالب وهي: "رفض التعديل القانوني المقترح من قبل الهيئات الاقتصادية للمادة 51 من قانون الضمان والذي يؤدي الى تعديل اسس احتساب تعويض نهاية الخدمة للمضمونين مع التأكيد على ضرورة إعادة القيمة الشرائية للتعويض. إدخال كافة الزيادات المقترحة في الدخل الذي يتخذ اساسا لحساب تعويض نهاية الخدمة
ربط بدل النقل اليومي بمتوسط سعر صفيحة البنزين. ايجاد حل نهائي للفروقات الاستشفائية والأدوية التي يتكبدها المضمون".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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