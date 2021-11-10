لبنان

نائب لبناني يكشف: "مصرياتي مش محرزين"

Lebanon 24
10-11-2021 | 06:02
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قال النائب طوني فرنجية لـ"الجديد" ردا على سؤال إن أمواله موجودة في المصارف ولم يقم بتهريبها إلى الخارج، وأضاف: "فعليا "مش محرزين".
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أموال

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