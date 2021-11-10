ما صحة توقف المحاكم الجزائية في بيروت؟

أفاد المندوب القضائي للبنان ٢٤ أن لا صحة للأخبار المتداولة في أوساط عدد من المحامين عن توقّف محاكم الجزاء في بيروت عن العمل إلتزاماً بالإضراب العام الذي سبق أن أعلن عنه إتحاد موظفي الإدارات العامة و القطاع العام، وأن عديد هذه المحاكم يداوم بشكل يومي في إطار تسيير عمل المرفق القضائي لناحية المهمل القانونية وجلسات الموقوفين.وكان موظفو المحاكم المشار اليهم قد نفذوا اعتكافاً يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع في إطار تسجيل موقف تضامني مع زملائهم المضربين.