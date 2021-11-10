لبنان

لبنانيون يلغون اشتراك "الموتور" بعدما صدمتهم الفاتورة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-11-2021 | 06:26
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يتجه عدد لا بأس به من المواطنين في مناطق عدة الى إتخاذ قرار صعب، القاضي بإلغاء اشتراك مولد الكهرباء لمنازلهم بعد ارتفاع فاتورة الاشتراك بشكل مخيف. 
وفي إحدى مناطق المتن الصغيرة ألغى أكثر من 30 منزلاً اشتراك الكهرباء هذا الشهر، بعدما انصدموا بالفاتورة التي تخطت المليوني ليرة لبنانية على رغم انقطاع "الموتور". 
وبذلك أصبح المواطنون يقضون ساعات ليلهم الطويلة على الشمعة، بسبب انقطاع الكهرباء المتواصل.
 
 

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