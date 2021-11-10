حاولت مساعدة أخيها... ففارقت الحياة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة طفلة (5 سنوات) وإصابة شقيقتها ( 4 سنوات) بجروح خطرة، وذلك أثناء محاولتهما منع اخيهما (7 سنوات) من تسلق الدفاع الحديدي الموجود على شرفة منزلهما، ما ادى الى وقوعهما من شرفة المنزل الكامن في بلدة البرج الشمالي شرق صور.