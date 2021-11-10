لبنان

بو حبيب استقبل وفدا نيابيا فرنسيا

Lebanon 24
10-11-2021 | 06:34
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عرض وزير الخارجية والمغتربين الدكتور  عبدالله بو حبيب مع وفد نيابي فرنسي  للاوضاع العامة في لبنان وكيفية حل الازمة الراهنة، لا سيما في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي الذي ينعكس سلبا على قطاعي التعليم والصحة وسبل مساعدة الشعب اللبناني في هذين المجالين. 
 وأطلع الوفد الذي يتابع اوضاع مسيحيي المشرق،  الوزير بوحبيب على المشاريع  والمساعدات المقدمة للمسيحيين في سوريا،  العراق و لبنان
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