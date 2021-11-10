زيارة مرتقبة لميقاتي إلى قصر بعبدا عصراً

يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، القصر الجمهوري في بعبدا عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، من اجل البحث مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في المستجدات، بدءا من ازمة العلاقة مع السعودية، وامكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء، اضافة الى ايجاد مخرج لقضية وزير الاعلام جورج قرداحي.