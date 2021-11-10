لبنان

الرئيس ميقاتي: العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج أولوية ولا بد من تغليب المصلحة الوطنية العليا

Lebanon 24
10-11-2021 | 06:50
A-
A+
Doc-P-884713-637721496362231229.jpg
Doc-P-884713-637721496362231229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " تأكيد موقفه باولوية العلاقات الأخوية التي تربط  لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشان السياسي وفي العلاقات الدولية ،على المصالح الفئوية والشخصية" .
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة ، ومملكة البحرين ميلاد نموّر  وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة .
وقد أعرب السفيران كبارة ونموّر من جهتهما "عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك".
ولفتا الى " ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها الى ما كانت عليه سابقا".
ونقل السفيران الى رئيس الحكومة" تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما ، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته". 
 

سفير مصر
وإجتمع  الرئيس ميقاتي  مع سفير مصر في لبنان ياسر علوي وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.
موزعو المحروقات
وإلتقى الرئيس ميقاتي  ممثل موزعي شركات المحروقات فادي ابو شقرا وأمين سر  نقابة الموزعين حسين غصن وتم خلال اللقاء البحث  بمعالجة  موضوع تعرفة اسعار المحروقات التي أصدرها مصرف لبنان.
اثر اللقاء اعلن ابو شقرا صدور جدول المحروقات اليوم وتضمن طلب مصرف لبنان بتأمين ١٠ بالمئة  من اسعار المحروقات بالدولار  و٩٠ بالمئة بالليرة اللبنانية، وهذا ما  لا قدرة للشركات والمحطات عليه ،وكان مصرف لبنان يغطي سابقا  مئة بالمئة من السعر بالليرة  اللبنانية  على سعر ١٩ الف ليرة للدولار الواحد.  نحن لا قدرة لنا كموزعين وكمحطات على تأمين ١٠  بالمئة بالدولار لان ذلك سيؤدي الى رفع سعر البنزين وسعر صرف الدولار.
أضاف: لقد تم الاتصال بدولة الرئيس ميقاتي الذي إتصل  بوزير الطاقة وليد فياض لمعالجة الموضوع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة ومصرف لبنان.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:54 | 2021-11-10
09:34 | 2021-11-10
09:11 | 2021-11-10
09:27 | 2021-11-10
10:55 | 2021-11-10
10:43 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website