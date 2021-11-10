لبنان

في صور... انهيار شرفة منزل

Lebanon 24
10-11-2021 | 07:07
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انهار جزء من شرفة منزل في شارع الآثار في بناية حلاوي في مدينة صور (الطابق الثالث والسابع ) ما ادى الى تضرر سيارة كانت متواجدة قرب المبنى.

وعلى الفور تحرك فريق المستجيب الاول في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي بالتعاون مع وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، فتوجها الى المكان، حيث تم الكشف عن المبنى .
 
 
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