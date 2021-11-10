لبنان

دريان عرض الاوضاع مع وفد نيابي فرنسي

Lebanon 24
10-11-2021 | 07:35
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا نيابيا فرنسيا، وتم البحث في الأوضاع السياسية التي تعنى بلبنان والمنطقة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الشيخ عبد اللطيف دريان

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