لبنان

بيرم بحث ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في سبل التعاون المشترك

Lebanon 24
10-11-2021 | 07:40
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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوسيانو ترافقه ديما حداد مسؤولة الحماية في مكتب المنظمة. 
بعد اللقاء اعرب لوسيانو عن سروره للقاء الوزير بيرم والنتائج المهمة التي خرج بها من هذا الاجتماع وقال: "اننا نشدد على اهمية التعاون مع وزارة العمل لان هذا التعاون هو من اولوياتنا كمنظمة ، وقد تباحثنا حول الكثير من المواضيع في هذا المجال خصوصا لجهة حماية العمال المهاجرين في لبنان، وتوقفنا بشكل اساسي حول كيفية دعم المنظمة للمجتمع اللبناني في مجال خلق فرص العمل، وتطوير قدراتهم ، كما بحثنا كيفية مساعدة اللبنانيين الذين يودون الهجرة ان يهاجروا بصورة آمنة وبطريقة شرعية ومنظمة، وقد ابدينا كل استعداد لتطوير التعاون بين المنظمة ولبنان".
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