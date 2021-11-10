كتاب من مولوي الى قيادة جهاز أمن المطار... اليكم ما جاء فيه

وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى قيادة جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بعد التداول بصور للاعبي فريق كرة قدم أجنبي قادمين الى بيروت، وبحوزتهم عدد كبير من الحقائب، وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم الى حرم المطار.وطلب مولوي الى جهاز أمن المطار إجراء الاستقصاءات اللازمة حول هذا الموضوع، وايداعه تقريرا مفصلا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن.