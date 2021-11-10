24
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقابتا الصحافة والمحررين نعتا جورج سكاف: جمع سداد الرأي إلى شجاعة الموقف والحزم إلى التهذيب
Lebanon 24
10-11-2021
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: "فجعت الأسرة الصحافية والإعلامية في لبنان والعالم العربي برحيل نائب نقيب الصحافة السابق جورج سكاف، وهو أحد أعلامها البارزين الذين كانت لهم المكانة المتقدمة في عالم المهنة، مراسلا، محللا، كاتبا، فناشرا لجريدة "الجريدة" ورئيسا لتحريرها، وهي كانت من الصحف المتميزة بحضورها وانتشارها وحرفيتها وبحشد الكتاب والصحافيين الذين عملوا فيها، وذلك تحت إشرافه المباشر وإدارته الرشيدة. وقد أدت "الجريدة" أدوارا وطنية وسياسية بارزة في حقبة الستينيات.
وكان رحمه الله، على درجة عالية من الثقافة والإحاطة بالقضايا الفكرية وأديبا من الطراز الرفيع. وتوج حياته المهنية بمجموعة من الكتب دلت إلى طول باعه وسعة مداركه، جمع فيها الأدب إلى السياسة والشعر والذكريات إلى المذكرات، عدا آلاف المقالات التي خطها بقلمه الرشيق وأسلوبه الجاذب. وعين الراحل الكبير في نهاية عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية وزيرا للاعلام، فقام بمهمته خير قيام وأسدى للصحافيين والإعلاميين من دون تفرقة خدمات تذكر وتسجل، طالما على هذه الأرض وفاء وأوفياء. وخلف فيها بصمات ناصعة.
وقال النقيبان عوني الكعكي وجوزف القصيفي في غيابه: "رحل جورج سكاف وانطوى علم من أعلام الصحافة اللبنانية والعربية الحرة، الذي أغدق على المهنة موهبة متقدة وأسهم في نهضتها، جامعا سداد الرأي إلى شجاعة الموقف، والحزم إلى التهذيب، والكبر إلى التواضع. يصوغ كلماته بميزان "الجوهرجي"، فلا يحيد عن جادة الحق ويصوب البوصلة في الإتجاه الصحيح، مبتعدا عن كل ما يسف. عف اللسان فلا ينساق إلى ما يخرج عن أدبيات التخاطب مع زملائه.
وقال النقيبان: آمن بلبنان وطنا واحدا أحدا لكل أبنائه، لا فضل للبناني على آخر، إلا بمقدار الولاء له، وصادق رجال السياسة والأدب والفكر، وما كان يوما متملقا، وتعاطى معهم مستهديا بالقول السائر "صديقك من صدقك لا من صدقك"، فاكتسب احترام الجميع ومحبتهم.
يعود جورج سكاف ليرقد هانئا في تربة "زحله" التي أحب وتغنى بها في مؤلفاته، وكانت أيامه في كرمه ب"علين" ولياليه ملتقى رجال القلم والكلمة التي نثرها قمحا على بيادر عطاء غزير لن يتوقف، وستبقى آثاره خالدة. فليكن ذكره مؤبدا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
02:30 | 2021-11-10
10/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
01:30 | 2021-11-10
10/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:47 | 2021-11-10
10/11/2021 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات بارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين...وماذا عن أزمة المازوت؟
Lebanon 24
توقعات بارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين...وماذا عن أزمة المازوت؟
11:49 | 2021-11-09
09/11/2021 11:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
06:00 | 2021-11-10
10/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:54 | 2021-11-10
ميقاتي من بعبدا: "لما تطلع الشمس كلنا منشوفا"
09:34 | 2021-11-10
بالارقام... ارتفاع ملحوظ بإصابات "كورونا" في لبنان (صورة)
09:11 | 2021-11-10
هذا هو جديد البنزين
09:27 | 2021-11-10
توضيح من مسؤول كويتي عن وقف إصدار التأشيرات للبنانيين... هذا ما كشفه
10:55 | 2021-11-10
فرعية اللجان تابعت درس اقتراح قانون المنافسة
10:43 | 2021-11-10
حميه يطلق غدا المناقصة لإدارة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
فيديو
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
10/11/2021 17:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
10/11/2021 17:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
10/11/2021 17:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact