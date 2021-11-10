لبنان

وزير العدل استقبل المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

Lebanon 24
10-11-2021 | 08:12
A-
A+
Doc-P-884737-637721539690489133.jpg
Doc-P-884737-637721539690489133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ماتيو لوسيانو في حضور المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني حيث تناول البحث سبل  تفعيل التعديلات المطلوبة المتعلقة بقانون الإتجار بالأشخاص وكيفية مساعدة وزارة العدل في إطار مكافحة هذه الآفة الإجتماعية،وذلك على الصعيدين القضائي والقانوني.

 بعد الإجتماع، صرّح لوسيانو بالآتي:
لقد عرضنا خلال اللقاء مع وزير العدل خطة عمل المنظمة وسبل دعمها لوزارة العدل اللبنانية على صعد مختلفة، كما تمحور البحث حول ملف الإتجار بالأشخاص وكيفية دعم الوزارة في عملها لمكافحة هذه الظاهرة وبالتالي حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص، علماً أن الدعم الذي سنقدمه في هذا السياق ينسحب على كل شرائح المجتمع اللبناني وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية سواء كانوا نازحين أو لاجئين أو غيرهم من المهاجرين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:54 | 2021-11-10
09:34 | 2021-11-10
09:11 | 2021-11-10
09:27 | 2021-11-10
10:55 | 2021-11-10
10:43 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website