مولوي عرض مع سفير الاردن للعلاقات بين البلدين والتقى سعادة

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، سفير الاردن في لبنان وليد الحديد، وتم عرض للعلاقات بين البلدين.



وبحث مولوي مع النائب سليم سعادة الاوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمنطقة الكورة.