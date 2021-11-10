لبنان

هل يزور جنبلاط السعودية؟

Lebanon 24
10-11-2021 | 08:16
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أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "لا زيارة مقرّرة لرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى السعودية"، وقال: "لا شيء يمنع أن تكون هناك زيارة، ونحن على اتصال دائم مع المملكة العربية السعودية".
 
وأشار أبو فاعور في حديثٍ للـ"أم تي في" إلى "أننا بالتأكيد أمام أزمة مفتوحة مع دول الخليج، وإذا لم يحصل إجراء معيّن في المدى القصير في موضوع إقالة أو إستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، فالموضوع بحسب معلوماتي مرجّح لمزيد من الإجراءات والتصعيد". وتابع: "قرداحي رافض الاستقالة ومن المفترض "إنو يحسّ على دمّو"، وهناك قرارات سياسيّة لأطراف قد تمنع استقالته وهذه الأطراف تتحمّل مسؤولية كبيرة في مسار الأمور".
 
 
وأضاف: "لنا مطلب واحد لعلاج الأزمة مع الخليج، ورأينا واضح فالمطلوب أخذ إجراءات بشأن الوزير قرداحي، وإقالته تسحب فتيل الأزمة وتفتح باب العلاجات المستقبلية".
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