هذا هو جديد البنزين

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا أن "الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم في السراي كان ايجابياً كالعادة، وقد بحثنا في موضوع احتساب 10% من قيمة صفيحة البنزين بالدولار".ولفت أبوشقرا في حديث لـ"لبنان24" إلى أنه "لا أزمة محروقات في البلاد، والبنزين متوافر على المحطات ولن ينقطع، والموضوع المتعلق بالدولار ضمن سعر الصفيحة هو أمر مرفوض تماماً ولن نقبل به أبداً، وقد أطلعنا الرئيس ميقاتي على هذا الأمر، وقد أبدى تفهماً لموقفنا".وختم: "لا يمكن أبداً تحميل المحطات والمواطنين الازمات المتلاحقة، وكفى تضليلاً للرأي العام لأن موضوع المحروقات لا يحتمل الكثير من البلبلة".