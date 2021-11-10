لبنان

توضيح من مسؤول كويتي عن وقف إصدار التأشيرات للبنانيين... هذا ما كشفه

Lebanon 24
10-11-2021 | 09:27
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قدم مسؤول أمني كويتي توضيحا لما أوردته وسائل إعلام محلية عن وقف الدولة إصدار كافة أنواع التأشيرات لمواطني لبنان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء عن مصدر أمني كويتي توضيحه أن الحديث لا يدور عن الوقف التام لإصدار التأشيرات بل عن "التشدد" في منح التأشيرات إلى اللبنانيين، لافتا إلى أن الحكومة تبنت هذا القرار دون إصدار تعميم رسمي بشأنه.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك. هناك تشدد وليس منعا".

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