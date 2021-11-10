24
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لم يستطع تأمين الحليب لطفله... اليكم ما حصل (صور)
Lebanon 24
10-11-2021
|
09:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوية "لبنان 24" عن قيام مجموعة من أبناء القلمون بقطع الطريق العام.
وفي المعلومات، لم يتمكن أحد أبناء المنطقة من تأمين الحليب لولده الرضيع، ما جعل الأهالي يتضامنون معه ويقدمون على قطع الطريق العام بهدف ايصال صوتهم الى المعنيين.
مواضيع ذات صلة
اعادة فتح اوتوستراد القلمون بالاتجاهين
Lebanon 24
اعادة فتح اوتوستراد القلمون بالاتجاهين
10/11/2021 17:57:57
10/11/2021 17:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع السير على اوتوستراد القلمون باتجاه بيروت والطريق البحرية سالكة حاليا (التحكم المروري)
Lebanon 24
قطع السير على اوتوستراد القلمون باتجاه بيروت والطريق البحرية سالكة حاليا (التحكم المروري)
10/11/2021 17:57:57
10/11/2021 17:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا النوع من الحليب هو ترند 2022.. تعرفوا على فوائده
Lebanon 24
هذا النوع من الحليب هو ترند 2022.. تعرفوا على فوائده
10/11/2021 17:57:57
10/11/2021 17:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة محبة في الشمال لجمع التبرعات لجهاز الطوارئ في طرابلس والقلمون والضنية
Lebanon 24
حملة محبة في الشمال لجمع التبرعات لجهاز الطوارئ في طرابلس والقلمون والضنية
10/11/2021 17:57:57
10/11/2021 17:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القلمون
الحليب
تابع
الأكثر قراءة
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
02:30 | 2021-11-10
10/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
01:30 | 2021-11-10
10/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:47 | 2021-11-10
10/11/2021 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات بارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين...وماذا عن أزمة المازوت؟
Lebanon 24
توقعات بارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين...وماذا عن أزمة المازوت؟
11:49 | 2021-11-09
09/11/2021 11:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
06:00 | 2021-11-10
10/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:54 | 2021-11-10
ميقاتي من بعبدا: "لما تطلع الشمس كلنا منشوفا"
09:34 | 2021-11-10
بالارقام... ارتفاع ملحوظ بإصابات "كورونا" في لبنان (صورة)
09:11 | 2021-11-10
هذا هو جديد البنزين
09:27 | 2021-11-10
توضيح من مسؤول كويتي عن وقف إصدار التأشيرات للبنانيين... هذا ما كشفه
10:55 | 2021-11-10
فرعية اللجان تابعت درس اقتراح قانون المنافسة
10:43 | 2021-11-10
حميه يطلق غدا المناقصة لإدارة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
فيديو
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
10/11/2021 17:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
10/11/2021 17:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
10/11/2021 17:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact