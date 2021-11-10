لم يستطع تأمين الحليب لطفله... اليكم ما حصل (صور)

أفادت مندوية "لبنان 24" عن قيام مجموعة من أبناء القلمون بقطع الطريق العام.

وفي المعلومات، لم يتمكن أحد أبناء المنطقة من تأمين الحليب لولده الرضيع، ما جعل الأهالي يتضامنون معه ويقدمون على قطع الطريق العام بهدف ايصال صوتهم الى المعنيين.