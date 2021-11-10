تجمع محطات بعلبك - الهرمل: لسنا كبش محرقة

أصدر حسين غصن، أمين سر موزعي المحروقات في لبنان، بياناً باسمه وباسم تجمع محطات البقاع - الهرمل، وجاء فيه:"ألمح اليوم السيد جورج البراكس عن عدم وجود أي مانع باحتساب 10% من قيمة صفيحة البنزين بالدولار، وهو الأمر الذي يشكل ضربة كبيرة للمواطن والمحطات".وأضاف غصن: "نؤكد كأصحاب محطات وكمسؤولين في قطاع النفط بأنه لا صفة قانونية للبراكس للتصريح وإثارة البلبلة في السوق، في الوقت الذي نسعى فيه إلى تهدئة السوق ومنع شبح الطوابير الذي أرهقنا خلال الفترة الماضية".وتابع: "توجهنا اليوم برفقة زميلنا النقيب فادي أبوشقرا الى السراي الحكومي والتقينا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للوقوف عند موضوع احتساب 10% من قيمة الصفيحة بالدولار. وخلال الاجتماع أكد لنا ميقاتي متابعته للملف وأن الاتصالات قائمة للحلحلة. وبدورنا، أكدنا أن أمر الدولار على صفيحة البنزين هو اجرام بحق المواطنين والمحطات ولا نقبل به أبداً".وختم غصن: "نؤكد مراراً وتكراراً أن أصحاب المحطات ليسوا كبش محرقة وسط الانهيار القائم في البلاد، كما أن المواطن لا يجب ان يكون ضحية قرارات غير مدروسة تؤدي الى استنزافه مالياً علماً أن غالبية اللبنانيين لا يستطيعون تأمين دولار لشراء المحروقات بينما يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية".