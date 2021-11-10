بالارقام... ارتفاع ملحوظ بإصابات "كورونا" في لبنان (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 648782.

وسُجلت 5 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8561.