لبنان

بالارقام... ارتفاع ملحوظ بإصابات "كورونا" في لبنان (صورة)

Lebanon 24
10-11-2021 | 09:34
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 648782.
 
 
وسُجلت 5 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8561.
 
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