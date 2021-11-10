نظم الجيش ورشة عمل حول مهام الوزارات المعنية بالمجال البحري، حضرها عدد من ضباط الجيش، بالإضافة الى ممثلي الوزارات المكلفين بالمشاركة في الاجتماعات المخصصة لاعداد مسودة الاستراتيجية البحرية، وقد ادار الندوة خبراء من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD، الممول من الإتحاد الاوروبي.