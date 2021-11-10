لبنان

توقيف مطلوبين في الهرمل (صور)

Lebanon 24
10-11-2021 | 09:55
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
اوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة المنصورة- الهرمل المواطن (ر.د) لإقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها، وإطلاق النار، والتهجم على أهالي المنطقة، وضبطت بحوزته سلاحاً حربياً، وآلةً حادة كان قد اعتدى بها على أحد الأشخاص السوريين.
كما اوقفت دورية أخرى المواطنيْن (ح.د) و(ع.ق) على حاجز رأس المال- الهرمل، والموقوف (ح.د) مطلوب بموجب مذكرات توقيف عدّة لإطلاقه النار على مجند في الجيش ما أدى إلى استشهاده، وقد ضبطت بحوزته 10 كيلو غرام من حشيشة الكيف.
وأوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة المواطن (ح.ع) لقيامه بالإتجار بالأسلحة وترويج المخدرات وقد ضبطت خلال عملية دهم منزله في منطقة الهرمل كمية من الأسلحة الحربية وذخائر مختلفة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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