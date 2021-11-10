بعد تغريدة النائب أسود... علي بزي يرد

رداً على تغريدة النائب زياد اسودصدر عن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي التصريح التالي:الرد في وجه المسيء حكمة ،شتان بين من يسحق القضاء وبين من عفّ عن ظلم العباد والبلاد تورعاً.البريء … ليس القانون هو ما يخشى-بل قضاء السلطة الجائرة،وعندما ينتهي القانون، يبدأ الطغيان.