فرعية اللجان المكلفة درست اقتراح قانون اعادة تنظيم معرض رشيد كرامي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الذي يرعى اعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، جلسة عند الثانية من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب سمير الجسر وحضور النائبين ياسين جابر ونقولا نحاس.كما حضر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ومديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء شريف.بداية، عرضت اللجنة اوضاع المعرض والتشريعات المتعلقة به والعقبات التي تواجه عمله. واطلعت على الاسباب الموجبة للاقتراح، كما استمعت الى رأي وزير الاقتصاد ووزارة المالية.وبعد البحث في مواد الاقتراح، أقرت اللجنة عددا منها كما وردت وعدلت أخرى، وأرجأت بعض المواد لمزيد من الدرس.ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاربعاء المقبل.