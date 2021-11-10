لبنان

حميه يطلق غدا المناقصة لإدارة محطة الحاويات في مرفأ بيروت

Lebanon 24
10-11-2021 | 10:43
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يعلن وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه عن إطلاق المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس، في مبنى إدارة مرفأ بيروت - قاعة زوار المرفأ، لتكون أول رسالة اصلاحية للعالم. يلي ذلك جولة استطلاعية في المرفأ.
المصدر: الوكالة الوطنية
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