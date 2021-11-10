فرعية اللجان تابعت درس اقتراح قانون المنافسة

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة درس اقتراح قانون المنافسة في جلستها برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: حسين الحاج حسن، جهاد الصمد، آلان عون، بلال عبدالله، ادي الي اللمع، فادي علامة، ورولا الطبش.وحضر عن وزارة الاقتصاد نديم عبود ومارلين نعمة، وعن الهيئات الاقتصادية محمد عالم.ولفت بيان للجنة الى انه "جرى تداول أفكار عدة تطبق في دول اخرى كدول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي، وتم التركيز خلال الجلسة على استقلال هيئة المنافسة".