لبنان

خبر مؤسف من أوجيرو.. إليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
10-11-2021 | 12:03
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نشرت صفحة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر: 
"تعرضت احدى غرف التقوية في منطقة مشحلان التابعة لسنترال بنتاعل إلى عمليّة خلع و سرقة مما ادى الى توقف خدماتنا لدى المشتركين المستفيدين من هذه الغرفة. تعمل فرقنا الفنية على مسح الأضرار و اصلاح الضرر بالسرعة الممكنة في حال توفرت المعدات اللازمة." 
 
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