خبر مؤسف من أوجيرو.. إليكم التفاصيل (صور)

نشرت صفحة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر:

"تعرضت احدى غرف التقوية في منطقة مشحلان التابعة لسنترال بنتاعل إلى عمليّة خلع و سرقة مما ادى الى توقف خدماتنا لدى المشتركين المستفيدين من هذه الغرفة. تعمل فرقنا الفنية على مسح الأضرار و اصلاح الضرر بالسرعة الممكنة في حال توفرت المعدات اللازمة."

تعرضت احدى غرف التقوية في منطقة مشحلان التابعة لسنترال بنتاعل إلى عمليّة خلع و سرقة مما ادى الى توقف خدماتنا لدى المشتركين المستفيدين من هذه الغرفة. تعمل فرقنا الفنية على مسح الأضرار و اصلاح الضرر بالسرعة الممكنة في حال توفرت المعدات اللازمة. pic.twitter.com/lsckQFTYEI — ogero (@OgeroTelecom) November 10, 2021