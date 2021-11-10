انتخابات نقابة المحررين: الإعلان عن "لائحة الوحدة النقابية" وهذه هي الأسماء

أعلنت،اليوم، من نقابة محرري الصحافة اللبنانية "لائحة الوحدة النقابية" لخوض الانتخابات المقررة في الأول من كانون الأول المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام.وتضم اللائحة اثني عشر عضوًا هم الزملاء:1- جوزف القصيفي2- صلاح تقي الدين3- نافذ قواص4- جورج شاهين5- علي يوسف6- واصف عواضة7- سكارليت حداد8- يمنى الشكر غريّب9- جورج بكاسيني10- هنادي السمرا11- وليد عبود12- غسان ريفيوفي اجتماع عقدته،اليوم،أقرّت اللائحة البنود الأساسية لبرنامجها الانتخابي الذي ستعلن عنه في وقت لاحق.