لبنان

انتخابات نقابة المحررين: الإعلان عن "لائحة الوحدة النقابية" وهذه هي الأسماء

Lebanon 24
10-11-2021 | 12:15
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أعلنت،اليوم، من نقابة محرري الصحافة اللبنانية "لائحة الوحدة النقابية" لخوض الانتخابات المقررة في الأول من كانون الأول المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام.
وتضم اللائحة اثني عشر عضوًا هم الزملاء:
1- جوزف القصيفي 
2-   صلاح تقي الدين
3-   نافذ قواص
4-  جورج شاهين
5- علي يوسف 
6- واصف عواضة 
7- سكارليت حداد 
8- يمنى الشكر غريّب 
9- جورج بكاسيني 
10- هنادي السمرا 
11- وليد عبود
12- غسان ريفي
وفي اجتماع عقدته،اليوم،أقرّت اللائحة البنود الأساسية لبرنامجها الانتخابي الذي ستعلن عنه في وقت لاحق.
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