الرئاسة الثانية ترد على عون: الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى

رد مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب على ما صدر من رد من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالآتي: الذي أجاب على التغريدة إنما هو ردَّ على النوايا "الصادقة " !! التي تمتعتم بها ... الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى.والله من وراء القصد.