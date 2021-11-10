لبنان

الرئاسة الثانية ترد على عون: الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى

Lebanon 24
10-11-2021 | 12:33
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رد مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب على ما صدر من رد من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالآتي: الذي أجاب على التغريدة إنما هو ردَّ على النوايا "الصادقة " !!  التي تمتعتم بها ...  الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى.
والله من وراء القصد.
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