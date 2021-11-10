قائمقام الشوف تفقدت موقع الحريق في عانوت: لتكن الشرطة والجمعيات في جهوزية تامة

تفقدت قائمقام الشوف مارلين قهوجي ضومط عصر اليوم، موقع الحريق في أحراج بلدة عانوت، والتقت الرئيس الإقليمي للدفاع المدني في جبل لبنان الجنوبي حسام دحروج وعددا من عناصر الدفاع المدني والمتطوعين، واستمعت من دحروج الى شرح مفصل عن الحريق والجهود التي يقوم به عناصر الدفاع المدني للسيطرة عليه، إضافة الى المعوقات الجغرافية واللوجيستية في مواجهة الحريق.وأثنت قهوجي على "جهود عناصر الدفاع المدني وتضحياتهم الكبيرة"، مؤكدة أنهم "رمز نخوة المواطن اللبناني في تلبية العمل الاغاثي والانقاذي والإنساني"، منوهة بدور "المتطوعين والمسعفين وجميع الشباب الذين حضروا لمساعدة عناصر الدفاع المدني". وشكرت عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني الذي تدخل عبر الطوافات العسكرية لاخماد النيران.وأجرت على الفور، سلسلة من الاتصالات مع الجهات الرسمية والمعنية ومع الأجهزة الأمنية طلبا لمؤازرة الدفاع المدني. كما اتصلت باتحادات البلديات وبلديات المنطقة، طالبة إرسال صهاريج المياه للمساهمة في اعمال الإطفاء، داعية الجميع ليكونوا على "جهوزية تامة تخوفا من تجدد الحريق بفعل هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة"، مشددة على "ضرورة تكثيف الجهود في الأيام المقبلة، واستنفار عناصر الشرطة وحراس البلديات لمواجهة أي حادث قد يكون مفتعلا او غير ذلك". وتمنت على "الجمعيات والمتطوعين القيام بدوريات لمراقبة المناطق الحرجية والمعرضة للحرائق".وأشارت الى ان "الأجهزة الأمنية تحركت وتتابع قضية حريق عانوت، في ظل التقارير الواردة عن احتمال ان يكون مفتعلا"، مؤكدة انها تتابع "التحقيقات مع القوى الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حماية لأهلنا ولثروتنا الحرجية"، موضحة أنه "تم التواصل مع خلية الأزمة في محافظة جبل لبنان، وخلية الأزمة المركزية، حيث تشهد المديرية العامة للدفاع المدني استنفارا واسعا، تمثل بحضور آليات الإطفاء من مختلف المناطق ولا سيما من زحلة ورياق".كذلك أجرت اتصالا مع رئيس بلدية عانوت الشيخ عواد عواد، واطلعت منه على أوضاع الأهالي والبلدة.دحروجمن جهته، شكر دحروج ضومط على هذه اللفتة، مشيرا الى ان "عناصر الدفاع المدني باشروا بعمليات اخماد الحريق فجر السبت الماضي، وعلى مدى 48 ساعة متواصلة حتى تم اخماده، لكنه ما لبث أن تجدد في اليوم الثالث بشكل مفاجىء، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول شكوك بعمل مشبوه".وقال: "الليلة الماضية تمكنا من السيطرة على الحريق عند التاسعة ليلا، وقمنا بعمليات التبريد، وأبقينا على عدد من العناصر في موقع الحريق ليلا، تحسبا لأي طارىء. وعند الرابعة من فجر اليوم قمنا بدورية في الموقع ولم نجد أي اثر لأي جمرة انما فوجئنا في السابعة صباحا، بصوت احدى الدراجات النارية في المنطقة الحرجية فتوجهنا الى المكان وبعد لحظات اندلعت النيران، وعثرنا على غالون زيت محروق وعبوة بداخلها مادة المازوت".وأشار الى أن "الجهود مستمرة لاخماد الحريق رغم توسع رقعته بفعل الرياح"، لافتا الى "تدخل طوافات الجيش للمساعدة"، وقال: "الجميع يد واحدة لحماية المنطقة والحفاظ على سلامة أهلها".أضاف: "مديرية الدفاع المدني تتابع الموضوع بشكل متواصل عبر المدير العام العميد ريمون خطار ونجله وليم الذي يساعدنا في اخماد الحرائق".وشكر "جميع البلديات على تعاونها مع الدفاع المدني"، منوها بـ"تجاوب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار المستمر مع حاجاتنا".وقد استنفرت بلدية عانوت وشبان وشابات جمعية "التنمية للحياة والسلام"، مع مجموعة من شبان البلدة، وعملوا على تأمين جميع الحاجات في اخماد النيران.