لبنان

قنبلة تنفجر في طريق الجديدة

Lebanon 24
10-11-2021 | 13:31
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سمع دوي انفجار في محيط طريق الجديدة بالقرب من منطقة أرض جلول، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتبين أن الصوت ناتج عن إلقاء قنبلة داخل نفق شاتيلا.
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طريق الجديدة

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