قنبلة تنفجر في طريق الجديدة

سمع دوي انفجار في محيط طريق الجديدة بالقرب من منطقة أرض جلول، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتبين أن الصوت ناتج عن إلقاء قنبلة داخل نفق شاتيلا.