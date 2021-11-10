في مرجعيون...زورا مواد تنظيف وسوقاها

دهمت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب مرجعيون وحاصبيا منزل المدعو ع.ح في بلدة مركبا - قضاء مرجعيون، حيث تم توقيفه وتوقيف مساعده (م.ع) بجرم تزوير مواد تنظيف وتصنيعها وتسويقها.وضبطت بداخل المنزل كميات كبيرة من مواد التنظيف المزورة لماركات عالمية، كما ضبطت 16 طنًّا من مواد التصنيع الأولية.وأحيل الموقوفان على القضاء المختص.