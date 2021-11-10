الجيش: تفجير ذخائر في عدد من البلدات جنوباً

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 11/ 11/ 2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الآتية: مروحين، الضهيرة، يارون، طير حرفا، حولا، عرب اللويزة وعمرا.