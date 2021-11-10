إعلان الاضراب المفتوح في مستشفى النبطية الحكومي

صدر عن لجنة المتابعة في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية بيان حمل الرقم 2 وجاء فيه: "عطفا على البيان رقم 1 الصادر بتاريخ 23/10/2021 عن لجنة المتابعة في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، وبعدما تم إعطاؤنا شهر واحد من المفعول الرجعي في 25/10/2021 من دون تحقيق المطلب الثاني الذي ورد في البيان رقم 1 وهو إعطاء نصف راتب لكل موظف مع راتب شهر تشرين أول بحسب قرار الحكومة اللبنانية، وبعد انتظار الوعد بإعطاء نصف الراتب خلال العشرة أيام الاولى من شهر تشرين الثاني أقله لكي نستطيع الاستمرارية في الوصول الى المستشفى، وبما أنه لم يتم الإلتزام بالوعد، وبما أن الراتب الأساسي للموظف لم يعد يكفي لمدة اسبوع كحد أقصى لتأمين أبسط مقومات العيش البسيط بسبب الغلاء الفاحش و إرتفاع أسعار المحروقات...نحن موظفي مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، نعتذر أشد الإعتذار من أهلنا الأعزاء، لأننا سنضطر آسفين الى تنفيذ ما ورد في البيان الأول من توقف قسري عن العمل، يترافق مع تحركات تصعيدية في شكل تدريجي، لعل صرختنا تصل الى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحكومة جمعاء، لكي ينال هذا القطاع حقه الطبيعي من الإهتمام و إعطائه الأولوية بالدعم المالي الطارئ أسوة بباقي القطاعات.وأما بالنسبة إلى التحركات التصعيدية فهي ستكون على الشكل الآتي:التوقف عن إستقبال المرضى في قسم الطوارئ منذ صباح غد الخميس مع توقف قسم العمليات عن العمل بعد الإنتهاء من البرنامج المقرر للمرضى الموجودين حصرا في المستشفى.إبلاغ كل الجمعيات المعنية (الصليب الأحمر اللبناني، الدفاع المدني، جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، الهيئة الصحية الإسلامية، إسعاف النبطية...) بعدم التوجّه بأي مريض الى المستشفى إلى أجل غير مسمى".التوقف عن إستقبال المرضى في الأقسام الخارجية: قسم العيادات الخارجية والتلقيح ضد فيروس كورونا ، قسم التمييل، المختبر، الأشعة، قسم التشخيص...الدعوة الى إعتصام للموظفين على مدخل المستشفى بوجود وسائل الإعلام ومندوب من الإتحاد العمالي العام.الوصول الى الإقفال التام لكل أقسام المستشفى والبدء بالإضراب المفتوح".