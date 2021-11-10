تفاعل الخلاف الانتخابي على مواقع التواصل

يتفاعل الخلاف الانتخابي على مواقع التواصل الإجتماعي، بين كوادر وقيادة تيّار موالٍ، من دون أن تتمكن القيادة الحالية من لجمه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)