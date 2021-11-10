البحث توقّف

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Lebanon 24
10-11-2021 | 17:06
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توقّف البحث داخل لجنة فنية، عندما أعلن نقابي رفيع تمسكه بمقترحه لإعادة تصحيح الأجور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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