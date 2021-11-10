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لبنان
وزير الخارجية القطري قد يزور لبنان الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
10-11-2021
|
17:56
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يتوقع ان يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل وزير الخارجية القطري، في اطار مسعى لرأب الصدع بين لبنان ودول الخليج، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر:
اللواء
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